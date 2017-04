Rauman Kylmäpihlajan vesijohtoa on korjattu, mutta korjaus on vielä kesken. Johto on nyt pinnalla ja estää ajon Kylmäpihlajan altaaseen, kertoo yrittäjä Teemu Knuutila.

Knuutila kertoo, että jos johdon yli ajetaan veneellä, johto rikkoutuu ja samalla voi tulla vaurioita myös veneelle. Kylmäpihlajan altaaseen saavat toistaiseksi mennä vain viranomaiset.

Toiveissa on, että vesijohto saadaan kuntoon ensi viikon aikana. Tuulet vaikuttavat siihen, miten johtoa voi korjata.