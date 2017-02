Kymmenien tuhansien arvoiset taulut varastettu Rauman aluesairaalasta

Rauman aluesairaalasta on varastettu kymmenien tuhansien arvoiset taulut.

Kateissa on seitsemän Unto Kasken maalaamaa tauluja. Taulut ovat Rauman Taideyhdistys ry:n omistamia.



-Taulujen puuttuminen huomattiin jo viime syksynä, mutta ensin ajateltiin, että ne on siirretty jonnekin väliaikaiseen varastoon, kertoo Rauman Taideyhdistys ry:n puheenjohtaja Vesa Heino.



-Aluksi huomattiin kolmen taulun puuttuvan, mutta kartoituksen jälkeen lopputulema oli seitsemän kadonnutta taulua.



Heino toivoo maalausten vielä löytävän jostakin.



Taulut olivat esillä sairaalan kahden eri kerroksen käytävillä.



Kolme tauluista on maalauksia Vanhasta Raumasta nimeltään "Tallikedolta" vuodelta 1981, "Isopoikkikadun silta" vuodelta 1982 ja "Silta ja Kirstintalo" vuodelta 1978. Yksi on nimeltään "Uudenkaupungin Myllymäki " vuodelta 1965 , kaksi purjelaivataulua nimeltään "Sverre - Rauma" vuodelta 1984 ja Fennia - Rauma" vuodelta 1977 ja yksi maisemataulu nimeltään "Pususilta" vuodelta 1976.

Taulut ovat kooltaan noin 50 - 65 sentistä 60 - 85 senttiin. Taulujen arvo on noin 300 - 500 euroa taululta. Kaikissa teoksissa on valkoiset kehykset.

Kaikki mahdolliset havainnot asian johdosta pyydetään ilmoittamaan Rauman poliisiin 0295417780 tai tutkinta.rauma@poliisi.fi



Vesa Heinon mukaan raumalaisissa julkisissa tiloissa on edelleen kymmeniä taideyhdistyksen kokoelman tauluja.