Laajakaistalla luontoon - kokosimme linkkilistan kiinnostavista luontonettikameroista

Mitä tehdä, kun mieli halajaa luonnon tarkkailuun, mutta räntäsade estää kiikaroinnin tai muljahtanut nilkka askelluksen metsäpoluilla? No silloin voi tietysti viettää aikaa ruudun ääressä – mutta luontoretkellä.

Reaaliaikaista kuvaa lähettävät nettikamerat ovat suora lähetys luonnosta kotiin. Niiden avulla voi lääkitä luonnontarkkailun himoa, mutta pelkkää ensiapua ne eivät silti ole. Monet nykyaikaiset kamerat tarjoavat näkymiä eläinten arkeen ja sellaisiin tilanteisiin, joihin meillä ei muuten olisi asiaa ainakaan kohteita kiusaamatta.

Keräsimme kokoelman mielestämme erityisen kiinnostavia ja laadukkaita kameroita.

Sääksiä Satakunnasta Kaliforniaan

Luonnontieteellisen keskusmuseon sääksenpesäkamera sijaitsee Pohjois-Satakunnassa. Parhaillaan sääksillä on menossa haudonta. Muita kotimaisia sääksikameroita ovat Nauvon Seilissä sijaitseva, Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston kamera sekä UPM:n kamera Janakkalassa. Kokonaan toisenlaisessa ympäristössä elävää sääkseä voi ihmetellä vaikkapa Golden Gate -sillalla Kaliforniassa.

Maailman harvinaisin hylje

Yksi globaalisti ainutlaatuisimpia kameroita on WWF Suomen norppalive – kuvaahan se maailman harvinaisinta ja ainoastaan Suomessa elävää hyljettä, saimaannorppaa. Kamera avattiin viime viikolla uudelle kaudelle, ja suursuosio jopa kaatoi järjestelmän.

Kosken kohinaa, ulapan aaltoja

Reaaliaikainen kuvavirta koskesta voi ensin kuulostaa tylsältä idealta. Todellisuus on toista maata, sillä virtavedessä ja sen muutoksissa on taikaa, kuten Oulangan Kiutakönkään kamera osoittaa. Parhaillaan koskelta ovat lähdössä viimeiset jäät. Oulangan tutkimusaseman Oulanka LifeWatch -hankkeen kamera on saanut EAKR-rahoituksen Pohjois-Pohjanmaan liitolta. Koskea kuvataan useammasta eri kuvakulmasta.

Yhden maiseman muutoksia eri aikoina näyttää myös monille tuttu Marva Median Kylmäpihlaja-kamera. Se toimii luonnonihailun ohella veneilijöiden sää- ja aallontarkkailuvälineenä.

Kaupunkihaukkoja eri puolilta Eurooppaa

Kaupunkien keskustoissa pesivät haukat ovat Euroopassa erittäin suosittu nettikamerakohde.

Monet kamerat liittyvät uhanalaisten lajien suojeluprojekteihin. Sellaisia ovat muun muassa monet englantilaiset muuttohaukkakamerat, kuten Surreyssa sijaitsevan Wokingin muuttohaukkaprojektin kamera. Sen eri kulmista kuvaamassa pesässä on juuri nyt viisi pientä haukanpoikasta.

Muuttohaukkojen elämää pääsee seuraamaan myös esimerkiksi Exeterissä sijaitsevan St Michaelsin kirkon tornissa.

Tuulihaukka on toinen suosittu kaupunkilaji. Erityisen kiinnostavasta kuvakulmasta ja hyvällä kuvanlaadulla tuulihaukan elämää seuraa unkarilaisen Filmdzungelin kamera.

Petolintuja pesillään

Tämän hetken ehkä parasta merikotkakuvaa Euroopassa tarjoaa norjalaisen Smølan saarella sijaitseva Zooomin pesäkamera. Sen kuvanlaatu ja ääni ovat erittäin hyvälaatuisia, ja parhaillaan pesässä on pieni poikanen.

Latvialaisen luonnonsuojeluorganisaation verkkokameroiden kohteina on niin ikään merikotka (jonka pesä tosin on nyt tyhjä), mustahaikara sekä selvästi harvemmin kuvattuna lajina kanahaukka. Myös sen poikaset ovat juuri kuoriutuneet.

Virolainen kokoelma

Omaa luokkaansa ainakin monipuolisuudessaan on virolainen looduskalender monina kameroineen. Niistä löytyy seurattavaa majavakamerasta mustahaikaraan, huuhkajasta halleihin ja kottaraispönttöön.

Erittäin kiinnostava on myös harmaahaikarayhdyskunta. Tämän Raumallakin pesivän lajin perhe-elämään räähkäisyineen ja peikkomaisine poikasineen ei yleensä pääse juurikaan kurkistamaan luonnossa.

Viime aikoina kameroissa on nähty myös suurta draamaa, kun samasta pöntöstä kilpailleet kottaraiset viskoivat toistensa munia kolosta maahan.

Pöllöjä moneen lähtöön

Tornipöllö ei pesi Suomessa, mutta tähänkin lajiin voi tutustus verkon kautta. Englantilainen Len Pick Trust vetää suojeluprojektia, jossa lajille on rakennettu koteja – tietysti torneja – kierrätysmateriaalista. Samalla pesiin on asennettu nettikameroita. Parhaillaan pesässä on menossa haudonta.

Yle puolestaan avasi tänä vuonna viirupöllökameran, joka lähettää kuvaa Ranuan eläinpuistossa elävästä pöllöperheestä.

Arktista eksotiikkaa

Islannin luonnon erikoisuuksista voi nettikameroiden kautta tutkiskella ainakin Hekla- ja Katla-tulivuoria sekä Jökulsárlón jäätikkköjärveä.

Norjassa puolestaan on tarjolla muun muassa revontulikamera, joka tosin nyt kauden ulkopuolella kuvaa tunturimaisemaa.

Pohjan- ja Jäämerenkaipuutaan voi lieventää (tai pahentaa) katsomalla Lofooteilla sijaitsevaa, Henningsvaerin kalastajakylän satamaa ja luontoa esittelevän kameran livekuvaa.

Erikoisia esimerkkejä

Ulkomaisista kameroista voi seurata monia, meille vieraita pesimälintuja. Sellaisiin kuuluu esimerkiksi hyvin kiinnostava, Suomessa välillä muuttavana havaittu amerikanjääkuikka. Sen kotiin pääsee kurkistamaan ainakin Minnesotassa Yhdysvalloissa.

Toisaalta lajiston määrittämistäkin voi harjoitella livekuvan avulla. Se onnistuu muun muassa Englannin Pool Harbourissa sijaitsevan kameran ja sen tarjoaman äänen kautta. Vuorovesirannoilla voi nähdä muun muassa vesilintuja ja tiiroja.

Kamerat katsovat myös veden alle. Niiden kautta voi sukeltaa vaikkapa trooppiselle riutalle Cayman-saarilla.

Kokonaan oma tapauksensa on kansainvälisen avaruusaseman livekamera.