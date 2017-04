Lääkäriaikoja ei edelleenkään muisteta peruuttaa

Peruttamatta jääneestä lääkäriajasta peritään asiakkaalta sakkomaksu, Raumalla maksun määrä on 51,40 euroa. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Kunnissa jää vuosittain perumatta tuhansia lääkäriaikoja. Tästä aiheutui viime vuonna kunnille miljoonalasku, kertoi MTV3 maanantaina.

Myös Raumalla terveydenhuollon peruuttamattomat ajat tuottavat päänvaivaa. Tilanne ei ole kuitenkaan viime vuosien aikana pahentunut.

– Jokainen perumatta jäänyt aika on tietysti harmillinen, sillä vastaanottoajoista on pulaa, toteaa Rauman terveyspalvelujen johtava ylilääkäri Emilia Katko-Kesälä.

Alkuvuoden aikana perumatta jääneitä lääkäriaikoja on kertynyt 57 kappaletta. Määrä on pieni, sillä alkuvuoden aikana lääkärin vastaanottoja on ollut reilut 4 900 kappaletta. Hoitajien vastaanottoaikoja on puolestaan alkuvuoden aikana ollut 5 000. Niistä peruuttamatta on jäänyt 95 kappaletta.

– Erityisesti nyt keväällä peruuttamattomat ajat tuottavat ongelmaa, koska osa henkilökunnasta pitää vielä viimeisiä talvilomiaan. Aikoja on siis muutenkin paljon vähemmän tarjolla kuin normaalisti.



Peruuttamattomat ajat ovat jopa isompi ongelma hammashoidon puolella.

Vuonna 2016 Rauman suun terveydenhuollossa hammaslääkärin peruuttamattomia käyntejä oli 927 kappaletta joka vastaa noin neljän kuukauden yhden hammaslääkärin työpanosta.