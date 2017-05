LähiTapiola Lännen hallituksen puheenjohtaja Mikko Koivisto leikkasi nauhan uuden toimipisteen avajaisissa. Myyntijohtaja Tuire Kinnala-Helo seurasi katseella. Kuva: Janne Rantanen

LähiTapiola Lännen avasi torstaina Elämänturva-pisteen Rauman Prismaan. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Koiviston mukaan paikallinen vakuutusyhtiö oli miettinyt asiaa jo pitkään.

– Tämä on loistava paikka näkyä. Maailma digitalisoituu kovaa kyytiä, mutta me haluamme, että toiminnallamme on myös kasvot, Koivisto sanoi.

Asiakkaita alueyhtiöllä on yli 60 000, mikä vastaa noin puolta alueen asukasmäärästä.

– Rekrytointi on päällä. Haemme 6–8 uutta työntekijää, mikä on vajaan sadan ihmisen yritykselle hyvinkin merkittävä määrä, kertoi Koivisto.