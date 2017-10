Laitilan kirjasto esittelee digitoitua kotiseutuaineistoa

Varsinais-Suomen muisti –hankkeen avulla maakunnan kirjastoissa on tänä vuonna pantu alulle kirjastojen kotiseutukokoelmien saattaminen digitaaliseen muotoon, jolloin aineistot ovat kenen tahansa luettavissa kotikoneella.

Monimuotoisessa aineistossa on Laitilaan liittyvää kirjallisuutta, erilaisia historiikkeja ja pienpainatteita. Kokoelmaa, jossa on myös harvinaisuuksia, on ollut mahdollista tutkia ainoastaan kirjaston tiloissa.

Laitilan kokoelmasta on alkuvaiheessa saatettu sähköiseen muotoon 26 painatetta, mm. Laitilassa pidettyjen laulujuhlien ohjelmia, rautatiesuunnitelma, Laulu Punakaartin hallituksesta Laitilassa, liikelaitosten ja yhdistysten historiikkeja. Digitointi tuo myös kouluille paremman mahdollisuuden perehtyä oman seudun menneisyyteen ja ominaispiirteisiin.