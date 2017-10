Laitilan reserviupseerit juhlii yhdistyksen 60-vuotista taivalta

Laitilan Reserviupseerit ry:n 60-vuotisjuhlat järjestetään lauantaina. Yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Lehtola toteaa, että tulevaisuus näyttää turvatulta.

- Toimintaan on tullut parin viime vuoden aikana kiitettävästi mukaan nuoria, juuri varusmiespalveluksensa päättäneitä vänrikkejä. Suurin haaste on järjestää nuorille mielekästä tekemistä. Meillä on toimiva yhteistyö myös Laitilan Aliupseerien kanssa, Lehtola kertoo.

Laitilan Reserviupseerikerhon perustaneista miehistä suuri osa oli sodan käyneitä. Yhdistyksen perustamisen taustalla oli halu koota talousalueen upseerit yhteen.

- Alkuaikoina toiminta oli erittäin aktiivista. Näyttävin ponnistus oli Aliupseerien kanssa Mustajärven rannalta hankittu Ronkan maja. Vanhasta ylämökistä on luovuttu, mutta rantasauna on yhä käytössä, Lehtola sanoo.

Juhlat järjestetään lauantaina Laitilan kaupungintalon valtuustosalissa kello 14. Juhlapuhujaksi on tulossa prikaatikenraali Juha Pyykönen.