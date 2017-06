Lakarissa paiskitaan hommia jussinakin - HKScanin tehdas valmistumassa

Projektijohtaja Marita Jaatinen näyttää mistä lintuja tuovat autot ajavat sisään Rauman tehtaalle. Kuva: Esa Urhonen

HKScanin tuotantolaitos valmistuu aikataulun mukaan Rauman Lakariin. Kustannusarviokin on pitänyt hyvin kutinsa.

– Tosi hyvä fiilis. Testivaihe käynnistyy parin viikon sisällä, kertoo HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen.

Latvanen kehuukin projektitiimiä sekä erityisesti henkilöstöä, joka on tsempannut ja joustanut.

– Koko porukka on vetänyt 110 lasissa. Meillä on käynnissä mittava koulutus, sillä Raumalle tulee valtavasti uutta tekniikkaa ja digiä. Samaan aikaan Eurassa on tuotantoa ajettu normaalivauhtia.



Lakarissa asentajat ja HKScanin projektiporukka paistkivat hommia juhannuksenakin, kun tehdasta viimeistellään ja testataan.

Tuotantoa siirretään elokuusta alkaen Eurasta Raumalle. Eurassa tuotanto loppunee kokonaan vasta marraskuussa.

– Markkina kasvaa, eikä tuotanto saa missään vaiheessa nikotella. Kana ei myöskään odota, vaan sitä tulee tehtaalle melkein minuuttiaikataululla. Siksi ajamme kahta tehdasta, kunnes olemme 100-prosenttisen varmoja, että Rauma toimii kunnolla, sanoo Latvanen.