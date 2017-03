Länsi-Suomen vaalikone tuo esiin oman seudun asiat

Marva Labin digituottaja Maija Männistö on Länsi-Suomen vaalikoneenkäyttäjä. Kuva: Esa Urhonen

Sanomalehti Länsi-Suomi on avannut omat vaalisivunsa, jotka on suunnattu koko levikkialueen äänestäjille. Löydät sieltä kootusti paikalliset kuntavaaliuutiset. Lisäksi lehdellä on oma vaalikone, joka avataan kuluvan viikon aikana kaikelle kansalle.

Länsi-Suomi on kutsunut yli 500 Rauman seudun ehdokasta sähköpostitse vastamaan vaalikonekysymyksiin. Heistä noin puolet on omat vastauksensa jo antanut.

– Jos ei vielä ole kutsua tullut, niin nyt on viime hetket toimittaa sähköpostiosoitteensa minulle, vinkkaa Marva Labin digituottaja Maija Männistö ehdokkaille.

Vaalikone käsittelee sekä yleisiä että kuntakohtaisia asioita, joiden valossa äänestäjät voivat peilata omia mielipiteitään ehdokkaiden kantoihin. Mukana Rauman seudun kunnista ovat Eura, Eurajoki, Laitila, Pyhäranta sekä tietenkin Rauma.

Ehdokkaat ja äänestäjät saavat ensin vastattavakseen 10 kaikkia kuntia koskevaa kysymystä. Mukana on kysymyksiä, joilla kartoitetaan ihmisen yleistä tyytyväisyyttä kotikuntaansa, suhtautumista palveluiden ulkoa ostamiseen sekä kuntaverotukseen.

Lisäksi on ihmisten arvoja mittaavia kysymyksiä.

Yksilöidymmin vastataan omaa kotikuntaa koskeviin kysymyksiin, joita on paikkakunnasta riippuen 5 tai 6. Sopivaa ehdokasta hakeva äänestäjä valitsee heti alussa oman kotikuntansa. Hupimielessä tai uteliaisuuttaan voi kurkata myös naapurikunnan testiä.

Kotikuntakysymykset on toimituksessa räätälöity kutakin paikkakuntaa erityisesti ajatellen. Toimituksessa on yritetty etsiä aihepiirejä, jotka ovat jo nyt ajankohtaisia kyseisissä kunnissa tai jotka todennäköisesti tulevat uusien kuntapäättäjien eteen tulevan valtuustokauden aikana.

Osa kysymyksistä saattaa jakaa mielipiteitä rajustikin. Toisinaan mikään vaihtoehdoista ei välttämättä tunnu vastaajalle mieluisalta. Tällöin ehdokas valitsee toiseksi parhaan vaihtoehdon - ja kommentoi asiaa tarkemmin kysymyspatteriston lopussa olevassa avoimessa kentässä.

– Sanomalehdessä on lähdetty siitä, että kuntapäättäjän kuuluu ottaa kantaa. Toimitus myös hyödyntää ehdokkaiden vastauksia tulevissa lehtijutuissaan, eikä mielestämme ole kertomisen arvoista, jos ehdokkaat eivät ole asioista mitään mieltä, Länsi-Suomen uutispäällikkö Mirja Kauppila-Laine toteaa.



Raumalaisilta ehdokkailta on kysytty esimerkiksi henkilöjunaliikenteestä, uudesta uimahallista sekä Rauman raakavedestä. Rauman uuden satamatien yhteydet valitaan neljästä eri vaihtoehdosta.

Eurajoella kysymykset käsittelevät muun muassa Luvia-liitosta, ydinjätteiden loppusijoittamista ja terveyspalveluita.

Pyhärannassa on kyselty esimerkiksi koulujen lakkauttamisvaihtoehtoja, kuntaliitossuuntaa, jos Pyhäranta ei pärjää omillaan sekä kuntaveroratkaisuja.

Eurassa itse oikeutettu aihe on Eurajoen vedenlaatukysymys. Lisäksi palataan vielä kertaalleen vuonna 2015 kariutuneeseen Rauma-liitokseen.

Laitilassa mukaan on poimittu alakouluverkkoa, vuokrakerrostalorakentamista sekä elinkeinorakennetta koskevia aiheita.

Ehdokas, puuttuuko sinulta tai ryhmältäsi vielä vaalikonelinkki? Ota yhteys digituottaja Maija Männistöön maija.mannisto@marvamedia.fi tai 050 382 9807.