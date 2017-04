Lapin VPK:n soittokunnassa pannaan vaikka jatsiksi

Lapin VPK:n soittokunnan musisointia on tarjolla Lapin palloiluhallissa palmusunnuntaina. Pasi Lindell soittaa tuubaa ja Jorma Valanne rumpuja. Kuva. Esa Urhonen

Lapin VPK:n soittokunta on yksi Suomen paristakymmenestä palokuntasoittokunnasta. Sen vaiheita 50 vuoden ajalta tarkastellaan tuoreessa historiakirjassa.

Tällä hetkellä soittokuntaan kuuluu vajaat kolmisenkymmentä soittajaa nuorista aikuisista eläkeläisiin.

Soittokunnan johtaja Mauno Mattila määrittelee linjaksi sen, että jokaisessa konsertissa soitetaan taitojen ylärajoilla.

– Ei kuitenkaan yritetä liikaa eikä olla liian taiteellisia. Harrastuksessa pitää viihtyä ja sen on tuotava onnistumisen iloa kaikille, korostaa Mattila.

Palmusunnuntain konsertti on muodostunut soittokunnalle perinteeksi, joka on jatkunut yli 35 vuotta. Tänä vuonna soittokunnan solistina on tangokuninkaallinen Kyösti Mäkimattila.

Konsertin johtavat Mauno Mattila ja Ahti Laine.

Palmusunnuntain kahvikonsertti alkaa Lapin palloiluhallissa kello 14.