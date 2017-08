Lappeenranta vastaa Varsinais-Suomen insinööripulaan

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) ryhtyy kouluttamaan diplomi-insinöörejä Turussa lokakuussa.



Koulutuksen tavoitteena on tuottaa sähkö- ja konetekniikan diplomi-insinöörejä erityisesti suomalaisen meri- ja autoteollisuuden sekä näiden alihankkijoiden tarpeisiin.

LUT:n rehtorin Juha-Matti Saksan mukaan uuden ohjelman nopea aloitus johtuu Varsinais-Suomen teollisuuden toiveista palkata diplomi-insinöörejä.

-Uusi kone- ja sähkötekniikan diplomi-insinööriohjelma on juuri sitä, mitä yritykset ovat pyytäneet. Me LUT:ssä haluamme aloittaa tämän ohjelman nopealla aikataululla, koska me pystymme sen tekemään.

Aloitettava koulutusohjelma on kone- ja sähkötekniikan diplomi-insinööriohjelma. Opetus toteutetaan joustavasti lähi-, monimuoto- ja verkko-opetuksena opiskelijan tarpeet huomioiden. Joustavasta toteutustavasta johtuen opiskelu soveltuu työn ohessa suoritettavaksi.

Ohjelma on tarkoitettu kone- ja sähkötekniikan tai niitä lähellä olevien alojen AMK-insinööreille sekä yliopistotasoisen kandidaattitutkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää omaa osaamistaan ja parantaa mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla suorittamalla diplomi-insinöörin tutkinnon. Ohjelma antaa valmistuville opiskelijoille hyvät valmiudet työskennellä myös kansainvälisessä ja globaalissa työympäristössä.

Hakuaika ohjelmaan on 30.8.–29.9.2017. Tarkempi ohjeistus ja valinta-aikataulu julkaistaan yliopiston verkkosivuilla lut.fi/turku.