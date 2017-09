Lappikodissa alkoi yt-neuvottelut

Attendon Lappikodissa käynnistyi yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen alkaminen liittyy tuotannollisista sekä toimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Lappikodin kiinteistö on todettu muun muassa viranomaisen taholta huonokuntoiseksi. Kiinteistön vuokrasopimus on myös päättymässä huhtikuussa 2018. Lisäksi Rauman kaupunki on ilmoittanut, ettei se enää sijoita uusia asiakkaita yksikköön.

Attendo Lappikoti on mielenterveyskuntoutujien palvelukoti, joka sijaitsee Rauman Lapissa. Yksikkö tarjoaa tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja tukiasumisen palveluja.