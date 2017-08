Lappilaisperhe on ihan omaa luokkaansa – "Emme taida sopia puhtaasti enää yhteenkään kategoriaan"

Kaksosten syntymä ei edellyttänyt suuria valmisteluita Tukalan perheessä. Kodin pihassa seisoi jo ennestään seitsemän hengen tila-auto, jonka Mari hankki kaukaa viisaana jo silloin, kun Romeo syntyi. Tuplarattaatkin löytyivät omasta takaa, sillä Alexanderilla ja Romeolla on vain vuosi ikäeroa. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Kaikenlaisiin perheille asetettuihin muotteihin sopiminen tuntuu Lapissa asuvasta Tukalan pariskunnasta yhä kaukaisemmalta.

Elokuun puolivälin jälkeen Marin ja Henrin perhettä on voinut kutsua lapsiperheen ja uusperheen lisäksi myös monikkoperheeksi ja suurperheeksi.

– Minusta tuntuu, että me emme taida sopia puhtaasti enää yhteenkään kategoriaan, Mari naurahtaa.

Eikä sillä niin väliä. Viime päivinä kotona on riittänyt muutakin ajateltavaa, sillä juuri nyt lappilaisperheen valkoisen tiilitalon seinien sisällä tapahtuu, ja paljon.

Pariskunnan kuopus Romeo, 4, ja sisarukset Alexander, 5, Lucas, 7, ja 13-vuotias poika Henrin edellisestä suhteesta saivat nimittäin 15. elokuuta kerralla kaksi pikkusisarusta.

Kymmenen vuotta sitten Mari tuskin olisi uskonut, missä on nyt. Iso perhe on kuitenkin aina kuulunut pariskunnan suunnitelmiin.

– Minulla on viisi sisarusta, joten itselleni iso perhe on aika luonnollinen juttu. Mies taas on perheen ainoa lapsi, mutta hän aina kokenut, että olisi halunnut sisaruksia, Mari kertoo.

Viime vuonna Mari tuli ajatelleeksi, että pojat ovat jo sen ikäisiä, että voisi olla sopiva hetki kuopukselle.

Kun Mari totesi miehelleen, että yhdelle lapselle olisi vielä tilausta, tämä vitsaili, että nyt sieltä tulee kuitenkin kaksi. Arvaus piti kutinsa.