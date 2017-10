Lapset, nuoret ja lapsiperheet etsivät tukihenkilöitä Raumalla

Sataperhe-hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla perheet saavat tarvitessaan helposti matalan kynnyksen tukea.

Sataperhe- hanke on Mannerheimin lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry:n koordinoima satakuntalaisten järjestöjen yhteinen hanke, jossa kehitetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden tarpeisiin ennaltaehkäisevää vapaaehtoistyöhön perustuvaa tukihenkilö- ja perheverkostotoimintaa.



Sataperhe-hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla perheet saavat tarvitessaan helposti matalan kynnyksen tukea.



Ensimmäinen koulutustapahtuma järjestetään 15.11.2017 alkaen Raumalla.



Koulutukseen täytyy ennakkoilmoittautua 6.11. mennessä. Ilmoittautua voi MLL:n Satakunnan piiriin. Koulutus on maksuton.



Hankkeessa keskitytään ennaltaehkäisevään tukihenkilötoimintaan lapsille ja nuorille.



Tavoitteena on, että lapsi, nuori tai vanhempi voi itse hakea tukihenkilöä ennen kuin elämäntilanne kriisiytyy. Tuki voi olla toiminnallista tekemistä lapsen kanssa tai vaikka kasvatuskysymyksistä keskustelemista vanhemmuuden tukemiseksi.



Hankkeen toimintakausi on 1.7.2017-30.6.2020.