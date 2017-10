Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen puhuu, ja vanhemmat kuuntelevat

Ajat ovat vanhemmille vaikeammat kuin vaikkapa 20 vuotta sitten, arvioi Eurajoen yhteiskoululla puhunut Jari Sinkkonen. Silloin, kun Sinkkosen omat jälkeläiset olivat lapsia, ei tarvinnut pelätä pelikoukkua tai netistä löytyviä pornosivuja. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Kontionlahden maalaiskylässä varttui 1950-luvulla poika, jolta olemme sittemmin omaksuneet tukun kasvatusneuvoja.

Vaikka Jari Sinkkosen, 66, kotitalo ei ollut maalaistalo, maalaistalon työt tulivat hänelle tutuiksi jo pikkupoikana. Sinkkonen kaatoi lapsuudessaan puita, kitki puutarhaa ja kantoi vettä.

Kaatoi, kitki ja kantoi, eikä edes miettinyt, viitsisikö.

– Meidän perheessämme näistä asioista ei käyty keskustelua. Se oli käsky ”hae puita” ja vastaus ”selvä”. Tiesin, että jos minä en hae niitä puita, jonkun muun on tehtävä se, kolmen aikuisen lapsen isä muistaa.

Koko kansan tuntema lastenpsykiatri on pannut merkille, että nykypäivänä tilanne on toinen. Lasten pään menoksi on keksittävä yhtä sun toista, jotta nämä ryhtyvät töihin.

– Roskien viennistä tai imuroinnista saattaa tulla helkkarinmoinen huuto. Silloin vanhemman on pysähdyttävä ja todettava, että sinä et kyllä huuda minulle yhtään, Sinkkonen opastaa.

Ai eikö tepsi?