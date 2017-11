Lauhdevedet ovat vieraslajien mieleen - Olkiluodosta löytyvät Itämeren pohjoisimmat liejutaskuravut

Olkiluodossa elävät nyt Itämeren pohjoisimmat liejutaskuravut. KUVA: Jami Jokinen

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen lähivesistä näyttää muodostuneen todellinen vieraslajien keskittymä Selkämerelle.

Uusin osoitus tästä on liejutaskurapu. Laji on ilmaantunut alueelle vasta parin viime vuoden aikana, mutta sen kanta on Länsi-Suomen tietojen mukaan ehtinyt jo kasvaa hyvin vahvaksi.

Tällä hetkellä lajia esiintyy runsaasti sekä voimalaitoksen tulo- että purkuvesipuolilla. Ennen tätä pohjoisimmat havainnot liejutaskuravusta ovat olleet Uudenkaupungin-Pyhärannan korkeudelta. Olkiluodossa elävät koko Itämeren pohjoisimmat liejutaskuravut.

– Huolestuttava juttu, sanoo johtava tutkija Maiju Lehtiniemi Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksesta. Hän kuuli tilanteesta Länsi-Suomelta.

Liejutaskuravun lisäksi voimalaitoksen lämpimissä lähivesissä ovat runsastuneet muutkin vieraslajit, muun muassa valesinisimpukka ja kaspianpolyyppi sekä tuoreimpana yleensä satamiin keskittyvä mustatäplätokko.



Tiedot lajistosta ja sen runsastumisesta ovat hajanaisia. Esimerkiksi ympäristökeskuksen tutkijat eivät pysty järjestämään vieraslajien julkista seurantaa voimalaitoksen vesialueelle ydinturvalainsäädännön rajoitusten vuoksi. Lehtiniemi vaatii asiaan muutosta, koska Suomi joutuu raportoimaan vieraslajitilanteesta EU:n komissiolle.