Susivuoren vanhassa painosalissa tehdään tänään muovikalvoa. Kuva: Juha Sinisalo

Westpointin kirjapaino suljettiin kannattamattomana viime vuoden huhtikuussa. Painokone, jolla Länsi-Suomea ja Raumalaista painettiin, odottaa vielä ostajaansa pressujen suojassa.

Uusi elämä vanhassa painosalissa on kuitenkin alkanut. Susivuoren tiloissa tehdään tänään muovikalvoa Satatuotteelle.

– Takana on viikkojen harjoittelu ja testaus. Linja on nyt tuotantokäytössä. Olemme siirtymässä kahteen vuoroon, kertoo Satatuotteen tekninen asiantuntija Jarmo Karjalainen.



Uusi muovilinja on raumalaiselle perheyritykselle miljoonan euron investointi. Raumalla valmistettua muovikalvoa Satatuote käyttää esimerkiksi lääketeollisuuden alihankkijoille meneviin pakkauksiin.