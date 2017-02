Lentoliikenne Porista alkaa huhtikuun lopulla

Porin kaupunginvaltuusto päätti maanantain kokouksessaan äänin 60-5, että VisitPori Oy oikeutetaan tekemään Nextjet Sverige AB:n kanssa vähintään viiden vuoden määräaikainen sopimus lentoliikenteen markkinoinnista ja muusta yhteistyöstä kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Yhteistyösopimus tuodaan ennen sen hyväksymistä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvioon 950 000 euron suuruisen lisämäärärahan VisitPori Oy:lle varatun määrärahan korottamiseksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi, että lentoliikenteen markkinointiin varataan VisitPori Oy:n käyttöön vuoden 2018 talousarvioon 1 450 000 euron määräraha ja vuoden 2019 talousarvioon 675 000 euron määräraha.

Valtuuston päätös tarkoittaa, että Nextjet Sverige AB aloittaa liikennöinnin Porista maanantaina 24.4.2017.

Arkipäivisin Helsinkiin lennettään kolme edestakaista vuoroa ja Tukholmaan kaksi edestakaista vuoroa. Lisäksi sunnuntaisin lennetään Porista molempiin kohteisiin yksi edestakainen vuoro.

Mikäli lentoliikenteen kysyntä kehittyy suotuisasti, voidaan koneen päiväohjelmaan lisätä vielä yksi edestakainen vuoro joko Helsinkiin tai Tukholmaan kysynnän mukaan.

Aikataulut on suunniteltu siten, että vaihtoyhteys sekä Euroopan että Aasian lennoille Helsinki-Vantaalta on mahdollisimman sujuvaa. Lisäksi matkustajilla on käytettävissään kaikki Arlandan yhteydet.