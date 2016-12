Lidlin dippimausteseoksia vedetty pois myynnistä

Lidl Suomi on poistanut myynnistä Crusti Croc valkosipuli- ja tsatsiki-dippimausteseokset. Tuotteet on virheellisesti pakattu toistensa pakkauksiin. Takaisinveto koskee tuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on 2.11.2019.

Valkosipulimausteseos sisältää soijaa ja tsatsiki-mausteseos maitoa. Pakkausvirheen takia näitä allergeeneja ei ole merkitty oikein. Tsatsiki-mausteseoksen pussiin pakattu valkosipulimausteseos ei sovellu henkilöille, jotka ovat yliherkkiä soijalle, ja vastaavasti valkosipulimausteseoksen pussiin pakattu tsatsiki-mausteseos ei sovellu henkilöille, jotka ovat yliherkkiä maidolle. Muille tuotteet ovat turvallisia käyttää.