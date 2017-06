Liikenneturva kartoitti suomalaisten mielipiteitä robottiautoista

Yli puolet vastaajista pelkää robottiautojen aiheuttavan vaaratilanteita kevyelle liikenteelle. Kuvankaappaus: Liikenneturva

Liikenneturvan toukokuussa kerätyssä kyselyssä lähes kuusi kymmenestä vastaajasta kokee hyvänä sen, että auton tekniikka huolehtisi automaattisesti nopeusrajoitusten noudattamisesta. 77 prosenttia taas toivoisi auton huolehtivan sopivan turvavälin pitämisestä edellä ajavaan.

Neljäsosa Liikenneturvan kyselyyn vastanneista suomalaisista on ollut tilanteessa, jossa ajonvakautusjärjestelmä on puuttunut ajamiseen hyödyllisellä tavalla. Viisi prosenttia kokee, että järjestelmä on jopa estänyt onnettomuuden.

Noin joka toinen vastaaja kertoi pelkäävänsä, että robottiautot eivät osaa riittävän hyvin huolehtia kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuudesta. Neljä kymmenestä arveli robottiautojen vaarantavan liikenneturvallisuutta ja vain kolmannes uskoi yhteispelin robottiautojen ja perinteisen liikenteen välillä sujuvan ongelmitta.

Liikenneturva selvitti suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia robottiautoista ja turvatekniikasta kyselytutkimuksella toukokuussa 2017. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Vastaajia oli yhteensä 1035, joista autoilevia oli 79 %.