Linnussa ei mitään vikaa, jätöksissä kylläkin

Nämä valkoposkihanhet kuvattiin perjantaina teatterin edustalla. Hanhet eivät säikähtäneet ihmisiä. Kuva: Elina Helkelä

Rauman kaupunki ja useat urheiluseurat saavat valituksia seutukunnalla esiintyvistä valkoposkihanhista.



Ongelma ovat hanhien jälkeensä jättämät isot jätökset, jotka sotkevat esimerkiksi nurmikenttiä ja virkistysalueita.



Rauman kaupungin vs. liikuntatoimenjohtajan Ari Rajamäen mukaan kaupungin urheilupaikoista lintujen ulosteista kärsii pahiten yleisurheilukenttä, jonka huokoiseen pintaan jätökset liukenevat.



-Juoksupinnoite kärsii siitä, että uloste liukenee syvemmälle ja syvemmälle. Pinnoite joudutaan pesemään kerran vuodessa vuokrattavalla erikoisvälineellä.



Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikko Alhainen kutsuu valkoposkihanhi-keskustelua monitasoiseksi asiaksi, joka on alkanut jo 1960-luvulla. Tuolloin lintulajin havaittiin olevan sukupuuton partaalla.



-Valkoposkihanhi on luonnonsuojelun menestystarina, sillä laji laitettiin tiukasti suojeltujen listalle ja kanta kasvoi nopeasti.