Koko pääsiäisen jatkunut pohjoinen virtaus pysäytti kevätmuuton

Turkulaisella Jukka Sillanpäällä on havaittuna 433 lajia, mikä hipoo Suomen ennätyslukemia. Taustalla seisovalle 13-vuotiaalla Aleksanteri Mikkolalle lajeja on neljän vuoden harrastuksen aikana ehtinyt kertyä noin 230. Pääsiäisenä nähty kyhmyhaahka kasvatti Mikkolan lajimäärää yhdellä. Kuva: Esa Urhonen

Pitkään jatkuneet pohjoisen kylmät tuulivirtaukset ja pakkasaamut ovat pysäyttäneet lintujen kevätmuuton.

Sunnuntaina pakkasasteita oli aamulla viiden asteen verran. Rihtniemessä kylmä sää näkyi niin lintuhavainnoissa kuin myös harrastajien määrässä. Välillä kevään aikana tarkkailijoita on ollut torni ja ranta täynnä, mutta pääsiäissunnuntaina aamupäivän aikana Rihtniemessä oli vajaat kymmenkunta harrastajaa.

Aamuauringon noustessa sunnuntaina kuuden aikaan saapuivat ensimmäiset lintuharrastajat Rihtniemen lintutornille, sillä auringon noustua muutto on ohitse jo parissa tunnissa.

Raumalainen lintuharrastaja Juha Salminen ystävineen on tarkkaillut muuton edistymistä Rihtniemessä joka aamu pitkäperjantaista saakka. Pääsiäissunnuntai oli kuitenkin Salmisen mukaan kolmesta aamusta kaikkein kylmin.

– Pohjoinen tuuli tappaa muuton, mikä on näkynyt pääsiäisen aikana selvästi. Nyt kaivattaisiin etelänpuoleisia tuulivirtauksia jouduttamaan muuttoa, Salminen kertoo.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan tuuli kääntyisi lintujen muuton jatkumisen kannalta suotuisammaksi vasta ensi viikon torstaina.

Juha Salmisen kirjanpidosta käy ilmi muun muassa tarkkailupaikan olosuhteet. Sunnuntaina kahdeksaan mennessä eniten merkintöjä kertyi merimetsosta, allista, tukkakoskelosta ja kuovista. Myöhemmin kärkeen kiilasi haahka. Kuva: Esa Urhonen

Pääsiäissunnuntaina Juha Salminen ystävineen havaitsi klo 6–10 välillä Rihtniemessä 42 eri lintulajia ja yhteensä noin 1300 yksilöä.

Salminen kertoo, että esimerkiksi haahkojen päämuutto on jo ohi. Pitkäperjantaina haahkoja havaittiin Rihtniemessä reilut 500 kappaletta, lähes kolmisensataa pääsiäissunnuntaiaamua enemmän. Sunnuntaina eniten havaintoja tehtiin edelleen haahkoista (516 kpl). Muita runsaasti havaittuja lajeja olivat merimetsot (88 kpl), allit (103 kpl), tukkakoskelot (68 kpl) ja kuovit (121 kpl).

Pääsiäisen erikoisimmiksi havainnoiksi Salminen nimeää pitkäperjantaina tavatun suopöllön sekä niin perjantaina kuin lauantaina havaitun sepelrastaan.

Tamperelainen Aleksanteri Mikkola oli pääsiäisenä Raumalla sukuloimassa. Kuva: Esa Urhonen

Sunnuntain nuorin harrastaja paikalla oli Tampereelta sukuloimaan saapunut 13-vuotias Aleksanteri Mikkola. Mikkola kertoo aloittaneensa lintuharrastuksen jo 9-vuotiaana.

Nelivuotisen harrastuksen aikana havaittuja lajeja hänelle on ehtinyt kertyä noin 230 kappaletta. Pääsiäislauantaina havaittu juhlapukuinen kyhmyhaahka toi Mikkolalle uuden elämänpinnan eli eliksen, mikä tarkoittaa uudesta lintulajista tehtyä ensimmäisestä näkö- tai kuulohavaintoa.

Tarkkailua jatketaan vielä samalla porukalla huomenna maanantaina. Odotettavissa ei kuitenkaan ole muutoksia tähän aamuun verrattuna, sillä sääennusteen mukaan toinen pääsiäispäivä tulee olemaan kopio sunnuntaiaamusta.

– Kyllä täällä silti enemmän havaintoja tekee kuin kotisohvalta käsin. Maisemat ovat aamuisin myös upeat, Salminen sanoo.

Raumalainen Juha Salminen merkitsi sunnuntaina nähdyt lajit. Kuuden jälkeen yksikään lintu ei päässyt ohi havaitsematta. Päivän päätteeksi havainnot kirjataan BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalveluun. Kuva: Esa Urhonen

Pysäköintialueella välineitään autosta purkavat turkulaiset Ismo ja Hannu Lahtonen vitsailevat olevansa vain harrastelijoita ja kertovat saapuneensa Rihtniemeen vasta aamulla kahdeksan aikaan.

– Tosissaan olevat tulevat paikalle auringonnousun aikaan, he selittävät.

60 vuotta lintubongausta harrastanut Ismo Lahtonen kertoo opettaneensa veljenpoikansa Hannun harrastuksen pariin jo alle 10-vuotiaana. Vielä nykyäänkin kaksikko liikkuu yhdessä lintuharrastuksen parissa.

Päivän tavoitteena oli nähdä kaakkuri, joita ei Hannu Lahtosen mukaan Turussa pääse näkemään kuin satunnaisesti. Tavoite täyttyi ja aamupäivän aikana Lahtoset havaitsivat kuusi kaakkuria. Muista päivän havainnoista Lahtonen nostaa esiin kuovin ja ristisorsan.

– Pohjoisen kylmä virtaus on selvästi hidastanut muuttoa, mutta kuoveilla muuttointoa näytti olevan, Hannu Lahtonen sanoo ja kuvaa aamun säätä jäätäväksi.

Lahtonen toteaa, ettei muista yhtään kertaa, jolloin Rihtniemeen olisi sattunut yhtä kylmä sää heidän aikanaan.

Rihtniemi on erinomainen muutontarkkailupaikka. Rihtniemessä käykin paljon lintuharrastajia Turun, Naantalin ja Raision suunnasta, sillä se on Lahtosen mukaan Turusta pohjoiseen päin lähdettäessä ensimmäinen hyvin tavoittava tarkkailupaikka. Rihtniemi on myös lähiseudun ainoa paikka, jossa lintuja voi katsoa aamulla myötävalossa.

Kotimatkalle Lahtoset lähtivät yhden jälkeen. Matkalla tarkoituksena oli pysähtyä vielä Mietoistenlahdella.