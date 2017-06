Lönnströmin kotimuseossa aika on pysähtynyt, ja kattokruunut valaisevat aina vain

Teresia ja Rafael Lönnströmin koti avattiin yleisölle 1980-luvun lopulla, sillä Teresia Lönnström päätti testamentissaan, että pariskunnalle rakennetusta talosta tehdään kotimuseo. Kuvassa näkyvässä salissa on vietetty lukuisia juhlia. Kuva: Juha Sinisao

Keltaisesta, vaaleanpunaisesta ja vihreästä. Niistä väreistä Teresia Lönnström (1895–1986) piti erityisesti. Samoja värejä Teresia ja Rafael Lönnströmin (1892–1943) nimeä kantavan kotimuseon vierailijat saavat ihailla yleisölle 1980-luvun lopulla avatun kodin sisustuksessa.

– Teresia ja sisarenrtytär Else Beck matkustivat paljon. He toivat usein matkamuistoja maailmalta, esimerkiksi yhdeltä Muranon-matkalta peilin, amanuenssi Arja Roivainen kertoo, kun kierros on edennyt yläkertaan, Teresian makuuhuoneeseen.

Rikkoutunut maljakko on korvattu antiikkiliikkeestä löytyneellä vastaavalla. Muuten Kappelinsalmen kupeesta löytyvän kodin sisustus on lähes sellainen, jollainen se oli Teresia Lönnströmin aikana.

– Se kuvastaa hyvin kotimuseota. Koti ei muutu, vaikka aika kuluu, Roivainen sanoo.

Rauman vs. museonjohtaja Hanna-Leena Salminen uskoo, että kotimuseoissa riittää ”loputtomasti ammennettavaa” myös tulevaisuudessa.