Loppusijoituksen valvonta hyödyttää myös globaalia ydinterrorismin torjuntaa

Loppusijoituslaitoksen rakentaminen Olkiluotoon edistää ”sivutuotteena” kansainvälisen ydinterrorismin torjuntaa ja muuta ydinmateriaalin väärinkäyttöä.

Oleellinen osa valvontaa on kansainvälisiin sopimuksiin perustuva ydinaseiden leviämisen estäminen. Viranomaisten on varmistuttava, että loppusijoituslaitokseen sijoitettavat polttoaineniput ovat ilmoitusten mukaisia, eikä ydinmateriaalia ole kateissa.

Vääriin käsiin joutunut polttoaine voi päätyä esimerkiksi niin sanottujen likaisten pommien materiaaliksi.



Kaikki Suomessa käytetty ydinpolttoaine on toistaiseksi varastoitu vesialtaisiin Olkiluodon ja Loviisan voimalaitoksissa.

Polttoainenippujen valvonta on tähän saakka perustunut pitkälti perinteisiin menetelmiin, kuten kirjanpidon tarkastuksiin ja nippujen lukumäärän laskentaan.

Lisäksi Stuk on tehnyt parin vuosikymmenen ajan erilaisia mittauksia, joilla tietoja polttoainenipuista on varmistettu. IAEA:lla (kansainvälinen atomienergiajärjestö) ja Euroopan komissiolla on myäs omia valvontojaan.

Loppusijoituksessa tilanne muuttuu ratkaisevasti, sillä niput suljetaan pysyvästi kuparikapseleihin ja nämä puolestaan peruskallioon. Kapselin sulkemisen jälkeen polttoainenippujen ja varsinkin niiden yksityiskohtien tutkiminen on mahdotonta.

– Siksi viimeisen mittauksen pitää olla sellainen, josta näkee nipun yksityiskohtaisesti, sanoo toimistopäällikkö Kai Hämäläinen Stukista.

Tähän ei ole toistaiseksi ollut hyvää tai ainakaan riittävän tehokasta tekniikkaa, jolla yksittäinen nipusta puuttuva polttoainesauva pystyttäisiin todentamaan.

Nyt IAEA on saanut Stukin ja Suomen tuella valmiiksi mittalaitteen, joka on laatuaan enimmäinen maailmassa. Gammasäteilyn mittaukseen perustuva tomografialaite luo polttoainenipusta kuvan, josta uraanipitoiset polttoainesauvat näkyvät selvästi.

Mittalaite ja siihen liittyvät käytännöt tulevat ensimmäiseksi käyttöön Olkiluodossa. Hämäläisen mukaan nyt tehty kehitystyö tukee muutakin kuin vain loppusijoituksen valvontaa. Vaikka laitteiston ensimmäinen käyttökohde on Suomessa, tulee tekniikka käyttöön IAEA:n ydinmateriaalivalvonnassa eri puolilla maailmaa.