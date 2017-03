Luvian entinen seurakuntakoti halutaan purkaa

Eurajoen kunta hakee poikkeamislupaa ELY-keskukselta Luvian entisen seurakuntakodin purkamiseen rakennuksen huonon kunnon takia. Aikoinaan Luvian seurakunnalta Luvian kunnalle siirtynyt rakennus on suojelukohde.

Purkulupaan tarvitaan erityisiä syitä. Johtavan rakennustarkastajan Merja Välimaan mukaan kunta katsoo, että nämä erityiset syyt täyttyvät.

– Rakennus on ollut useita vuosia käyttämättömänä. Seurakunta luopui rakennuksen käytöstä homeongelmien vuoksi. Rakennuksen alapohjan tuuletusta on lisätty, mutta erityisesti ongelmia on 70–80-luvulla rakennetun laajennusosassa, kertoo Välimaa.

Hänen mukaansa jo Luvian kunnanhallitus päätyi purkuratkaisuun.