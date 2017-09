Maailmanperintökohteiden edustajat kokoustavat Raumalla

Vuosittainen Pohjoismainen maailmanperintökonferenssi järjestetään Raumalla ensi viikolla.

Rauman kaupungin isännöimän konferenssin teemana on Living in World Heritage and Community Involvement eli Maailmanperintökohteessa eläminen ja yhteisön osallistuminen.

Asiantuntijoille suunnatussa tapahtumassa keskustellaan maailmanperintökohteita kohdanneista haasteista sekä parhaista käytännöistä näiden haasteiden ratkaisemisessa. Konferenssin pääluennoitsijana on professori Jukka Jokilehto ICCROM:sta, joka on kansainvälinen kulttuuriperinnön suojelun, restauroinnin ja konservoinnin koulutus- ja tutkimuslaitos.

Tilaisuuteen on ilmoittautunut noin 120 osallistujaa pohjoismaisista maailmanperintökohteista ja muista alan organisaatioista.

Rauman kaupungin alueella on kaksi Unescon maailmanperintökohdetta. Vanha Rauma nimettiin listalle vuonna 1991 esimerkkinä pohjoismaisesta puukaupungista.

Sammallahdenmäen pronssikautinen hautaröykkiöalue nimettiin listalle vuonna 1999.