Maakuntauudistuksen jatko tarkentunut − katso valmisteluryhmien puheenjohtajien nimet

Satakunnan maakuntauudistuksen toinen valmisteluvaihe alkaa loka−marraskuussa, kun uudet työryhmät aloittavat toimintansa.

− Valmisteluryhmiä on yhteensä 30. Työryhmien kokoonpanoa on pienennetty aiemmasta ja niissä on pääsääntöisesti 5–20 jäsentä, kertoo vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä tiedotteessa.

Valmisteluryhmät on jaoteltu konserni-, elinvoima- ja sote-ryhmiin. Sote-ryhmillä on tulostavoitteita, jotka niiden on saavutettava 31.10.2018 mennessä, jolloin niiden toimeksianto päättyy.

Kaikki ryhmät raportoivat työstään muutosjohtajille.

Valmisteluryhmien puheenjohtajien nimet on julkaistu maakuntauudistuksen verkkosivuilla. Sinne päivitetään myös ryhmien kokoonpanot sitä mukaa, kun ryhmät aloittavat toimintansa.

Katso valmisteluryhmät ja puheenjohtajat tästä linkistä.