Mahdollisuuksien remontti -kiertue antaa työkaluja korjaushankkeisiin Raumalla

Korjaushanke on suuri taloudellinen ponnistus taloyhtiön ohella yksittäisille osakkaille. Sen vuoksi on tärkeää, että erilaisia rahoitusvaihtoehtoja pohdittaessa huomioidaan myös niiden vaikutukset vastikkeisiin. Kuva: Pixabay

Raumalla järjestetään kaikille avoin ja maksuton koulutusilta korjausrakentamisesta 23.11.

Kiinteistöliiton ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n järjestämä, kaikille avoin Mahdollisuuksien remontti -kiertue tuo taloyhtiöiden hallituksille ja isännöinnille tietoa kiinteistön ylläpidon ja korjausrakentamisen kokonaisuudesta.



Kouluttajina Raumalla toimivat Kiinteistöliiton asiantuntijat, joiden luennoille pääsevät yleensä vain jäsentaloyhtiöiden edustajat.

Rauman Kiinteistöyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Mikko Vapanen pitää tärkeänä, että alueen taloyhtiöt saavat ajantasaista tietoa kiinteistönpitoon ja korjausrakentamiseen liittyvistä kysymyksistä.

-Raumalle rakennettiin 1970-luvulla paljon, ja nuo rakennukset ovat tulossa peruskorjausikään. Osittain näissä kohteissa on jo remontteja tehtykin. Nyt on hyvä ajankohta miettiä kohteiden tulevia korjauksia, koska huolellinen suunnittelu on isoissa remonteissa tärkeää, Vapanen sanoo.



Ilta järjestetään ravintola Juhlahovissa torstaina 23.11.