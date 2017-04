Merikotkalla lintuinfluenssaa Laitilassa

Laitilasta löydetystä merikotkasta on todettu H5-tyypin lintuinfluenssa. Jatkotutkimuksissa varmistuu, oliko kotkalla korkeapatogeeninen, linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttava lintuinfluenssa.



Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kehottaa huolehtimaan siipikarjan tautisuojauksesta ja ilmoittamaan epäilyttävistä oireista kunnaneläinlääkärille.



Merikotka löytyi kuolleena Koljolanjärven rannalta. Kyseessä on 15. Suomessa varmistunut lintuinfluenssatapaus.



Linnun löytöpaikan välittömässä läheisyydessä ei ole siipikarjatiloja. Siipikarjatartunnoilta on Suomessa toistaiseksi onnistuttu välttymään, sillä tautia on tähän asti todettu vain luonnonvaraisissa linnuissa ja Maarianhaminassa sijaitsevassa lintutarhassa.



Lintujen kevätmuuton myötä lintuinfluenssan tartuntavaara on erityisen suuri. On tärkeää huolehtia siipikarjan sisällä pidosta ja muusta tilan tautisuojauksesta koko maassa. Lintuinfluenssa leviää helposti linnusta toiseen, minkä vuoksi sekä suorat että epäsuorat kontaktit luonnonvaraisiin lintuihin tulee pyrkiä estämään.



Luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan keskinäisten kontaktien estämiseksi siipikarja on pidettävä sisällä tai niiden ulkoilualue on suojattava riittävän tiheällä verkolla 1.12.2016–31.5.2017 maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti.



Eläinsuojiin mentäessä ja sieltä poistuttaessa jalkineet ja vaatteet pitää vaihtaa ja kädet pestä huolellisesti, sillä linnut levittävät tautia myös eritteissään. Lintuinfluenssaepäilyistä tulee ilmoittaa viipymättä kunnaneläinlääkärille.



Euroopassa laajalle levinnyt H5N8-tyypin lintuinfluenssavirus ei ole aiheuttanut ihmisten sairastumisia ja tartunnan riski ihmiselle on hyvin pieni. Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin.