Metsä Fibre aikoo laajentaa sellutehtaan tonttia louhimalla - "Mitään rakennushanketta ei ole vireillä"

Tästä alueesta on kyse.

Metsä Fibre suunnittelee Rauman sellutehtaan tontin laajennusta. Kalliota on tarkoitus louhia 600 000 kiintokuutiometriä. Lisäksi alueelta poistettaisiin pinta- ja kaivumaita 120 000 kuutiometriä.

Osa kiviaineesta käytettäisiin tehdasalueella myöhemmin rakentamiseen. Kiviaineksen oton arvioidaan kestävän vuoden tai kaksi.

Metsä Fibre Oy on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja lupaprosessin Rauman sellutehtaan tontin laajentamiseksi Maanpäänniemessä.

Metsä Fibre hankki laajennusalueen maanvaihdolla Rauman kaupungin kanssa. Yhtiö ei ole kertonut mihin tonttia on tarkoitus käyttää.

- Mitään rakennushanketta ei ole vireillä. Tämä on normaalia tontin valmistelua. Hyvä edetä näin, sillä louhinta on sen verran mittavaa, että se vaatii yva-menettelyn. Pyrimme siihen, että tontti on valmis, kun joskus myöhemmin jokin hanke tulee ajankohtaiseksi, kommentoi Rauman tehtaanjohtaja Ilkka Poikolainen.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nyt nähtävänä Elyn kuulutuksessa (LS 16.5.) kerrotulla tavalla.

Hanketta esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 30.5. klo 18 Rauman sellutehtaalla.