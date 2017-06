Metsästäjiltä äänekäs viesti koskien Euran Liessuon luonnonsuojelualuetta

Euran kunnanjohtaja Juha Majalahti ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa asiaa valmisteleva ylitarkastaja Elina Joensuu kuuntelivat metsästäjien mielipidettä Liessuon muuttamisesta luonnonsuojelualueeksi Hinnerjoella järjestetyssä yleisötilaisuudessa.

Mikäli Euran kunnan omistama, Hinnerjoella sijaitseva Liessuo, muutetaan luonnonsuojelualueeksi, pitää jatkossakin turvata koko noin 165 hehtaarin alueella metsästysoikeudet.



Tätä mieltä oli, varsin kovaäänisestikin, osa asiaa puivaan yleisötilaisuuteen kokoontuneista.



Liessuon 165 hehtaarista noin 63 hehtaaria on todettu soveltuvan vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelma METSOn kohteeksi. Noin 27 hehtaarin alue A:n ja noin 36 hehtaarin alue B:n väliin jää kuitenkin reilun sadan hehtaarin alue, joka ei METSO-kriteereitä käytä.



Valtio on kiinnostunut suojelemaan alueet A ja B niiden luonnonvarojen ja laajuuden vuoksi.



Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa asiaa valmistelevan ylitarkastaja Elina Joensuun mukaan alueiden luonnonsuojelemiseksi on kaksi vaihtoehtoa.