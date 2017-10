Metsästyksestä varoittavat kyltit menettäneet tehonsa

Metsästysalueella liikkuvien on syytä ottaa tosissaan metsästyksestä varoittavat kyltit. Kuva: Esa Urhonen

Oikea tapa reagoida metsästäjien tielle asettamiin metsästyksestä kertoviin varoitusmerkkeihin on tarkkaavaisuuden lisääminen ja ajonopeuden vähentäminen.



-Metsästysseurat eivät laita turhaan merkkejä tien varsiin tai pysäytä väliaikaisesti liikennettä. Todennäköisyys siihen, että lähistöllä on hirvi, on todellinen, Hinnerjoen metsästysseura Salo-Veikot ry:n sihteeri ja metsästyksenjohtaja Juho Kauppi valistaa.

Niin Hinnerjoella kuin muuallakin Suomessa metsästysseurat ovat törmänneet autoilijoihin, jotka eivät välitä varoitusmerkeistä. Kauppi kertoo, että hänen seuransa jäsenet ovat kohdanneet jopa silkkaa liikenneraivoa.