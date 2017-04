Mielensäpahoittaja ja musikaali Housut pois Uudenkaupungin Teatteriin

Uudenkaupungin Teatterissa on ensi syksynä kaksi ensi-iltaa. Tuomas Kyrön kirjaan perustuva Iloisia aikoja Mielensäpahoittaja saa ensi-iltansa 9.9. Mika Myllyahon dramatisoimassa näytelmässä Mielensäpahoittaja päättää rakentaa itselleen arkun ja kirjoittaa muistokirjoituksensa valmiiksi.

Näytelmä käsittelee vanhenevan ihmisen oikeutta päättää itse elämästään. Näytelmän ohjaa teatterinjohtaja Jari Luolamaa.

Teatterin syksyn suursatsaus on David Yazbekin ja Terrence McNallyn musikaali Housut pois.

Musikaali on tavallisten työttömien miesten hulvaton selviytymistarina laman ahdingosta parrasvaloihin.

Musikaalissa on noin 20 näyttelijää ja viisihenkinen orkesteri. Kyseessä on teatterin suurimuotoisin produktio. Musikaalin ohjaa Pauliina Salonius ja musiikin johdosta vastaa Petri Hatakka. Ensi-ilta on 18.11.