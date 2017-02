Antti Rinne vauhditti Raumalla demarien kuntavaalikampanjaa. Kuvassa puheenjohtajan kanssa juttusilla puoluetoverit Pekka Wallenius ja Sari Seimelä. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Miksei kansa luota poliitikkoihin, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne?

- Kysymyksestä on syytä olla huolissaan. Jos vain me hyväosaiset äänestämme, se muuttaa valtuustoja, eduskuntaa ja politiikan arvoja. Mielestäni on hyvä, että puolueissa näkyy selviä eroja, jotta ihmisillä on vaihtoehtoja. Omalta osaltani olen päättänyt, että demarit tekevät vain sellaisia vaalilupauksia, joista uskomme voivamme pitää kiinni.

Rinteen mielestä perussuomalaisten jytkyjä, Donald Trumpin valintaa ja brittien brexit-päätöstä yhdistää sama asia. Ihmiset haluavat muutosta.

- Me näemme Trumpin puheissa rasismin ja sovinismin, mutta USA:n ruostevyöhykkeellä ihmiset kuulivat niissä lupauksen työpaikoista. Luultavasti Trumpin äänestäjät tiesivät, ettei presidentti voi kaikkia lupauksiaan toteuttaa. Mutta ainakin hän tuntui ymmärtävän ihmisten arkea, analysoi Rinne.

Rinteen mukaan SDP:n keskeinen tehtävä on luoda ihmisille turvaa arkeen maailman muutosten keskellä.

- Mutta sen teemme ilman populismia, hän lupaa.