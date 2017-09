Minihysteria kutsuu taas lapsiperheitä Raumalla

Minihysteria-lastentapahtuma tarjoaa perheen junioreille ohjelmaa Rauman Keskuspuistossa ja keskustan liikkeissä tulevana lauantaina kello 10-14.

Ohjelmassa on esimerkiksi yllätyslahjoja, arvontaa, askartelua, työpajoja, liikuntaa ja tutustumiskierroksia 25 suunnistuspisteeessä ympäri kaupunkia.

Lapsille jaetaan leimauskartat, joiden avulla kierretään pisteeltä toiselle ja kerätään leimoja, kertoo Rauman Yrittäjät tiedotteessa.

Kartan voi noutaa Keskuspuistosta Cafe Passionin edustalta kello 10-14.

Puistossa näkee myös Ville Vikingin kello 10-12 ja Säästöfantti-maskotti on paikalla. Feran pisteellä on pesiksen heittotutka ja syöksymatto, Fikuleerin tanssipajassa lapset pääsevät tanssimaan ja 4-H-yhdistyksellä on keppariesteratsastusta.

Jos kartan palauttaa vähintään kahdeksalla leimalla, osallistuu arvontaan.

- 15 leimaa tai enemmän keränneille lapsille järjestämme lisäksi erityisarvonnan, kertoo tapahtumakoordinaattori Outi Lehtorinne.

Tapahtumaa tukevat Eurajoen Säästöpankki, Rauman Akku, Satakunnan Viikko ja Terveystalo.