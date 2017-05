Mitä niille jätevesille oikein pitäisikään tehdä?

Suunnittelija Henna Ryömän ei tarvinnut jätevesi-illassa todellisuudessa istua yksikseen Kuivalahden nuorisoseurantalolla, vaan paikalle saapui yli 30 aiheesta kiinnostunutta. Kuva: Riina Kaski

Reilut 30 ihmistä kuunteli Kuivalahdella viime viikolla suunnittelija Henna Ryömän esitystä, mitä viemäriverkostojen ja toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla jätevesille tulee tehdä.

Nopeiten jätevesiasiat pitää hoitaa kuntoon, jos asunto tai vapaa-ajan asunto sijaitsee alle 100 metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueella. Aikaa on lokakuun loppuun 2019.



Mikäli matkaa vesistöön on yli 100 metriä eikä kiinteistö sijaitse pohjavesialueella, voi huokaista helpotuksesta. Silloin jätevesijärjestelmä pitää uusia vasta isojen remonttien yhteydessä.



– Ikäpoikkeuskin on yhä voimassa, ja se koskee ennen 9.3.1943 syntyneitä. Tätä ei sovelleta vapaa-ajan asuntoihin eikä uudisrakennuksiin, Ryömä lisäsi.

Ryömä työskentelee Pyhäjärvi-instituutissa, joka on Satafood kehittämisyhdistyksen kanssa Jänes-hankkeen vetäjä. Jänes tulee sanoista jätevesineuvontaa Satakunnassa.

Hanke järjestää jätevesi-iltojen lisäksi neuvontaa koko vuoden. Neuvojilta voi tilata kiinteistölleen maksuttoman neuvontakäynnin. Myös puhelin- ja sähköpostineuvonta onnistuvat hankkeen puitteissa.