Monitoimihalli vihittiin virallisesti Laitilassa

Laitilan monitoimihalli vihittiin perjantai-iltana. Vieraita tilaisuudessa oli noin 250. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Jo joulukuussa käyttöönotettu, mutta perjantai-iltana virallisesti vihitty Laitilan monitoimihalli sai vihkiäistilaisuuteen osallistuneilta kävijöiltä ylistäviä kommentteja.



Kokonaiskustannuksiltaan noin 3,8 miljoonaa euroa maksanutta hallia pidettiin valoisana, ilmavana ja upeana laitilalaisena saavutuksena.



Laitilan kaupungin liikuntasihteeri Ilkka Simolan mukaan halli on jo muutaman viikon käytössä olollaan todistanut tarpeellisuutensa.



– Halli on täynnä arkisin kello 17–21. Viikonloppuisin hallissa on erilaisia turnauksia ja tapahtumia.



Monitoimihallia rakennettiin noin vuoden verran.



Halli sai valtionavustusta noin 750 000 euroa.