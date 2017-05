Pyhärannan ja Laitilan rajalla sijaitsevan Enäjärven ympäristössä ajetaan moottoripyörillä maastossa, vaikka alueella on kieltokylttejä.

Pohjavesialueeseen kuuluvalla seudulla on muun muassa Pyhärannan kunnan Alhon vedenottamo. Nummitien varressa onkin kunnan ja maanomistajien asentamia kylttejä, joissa kielletään maastoajo.

– Pohjavesialueeseen liittyvien riskien takia kielto on laitettu, kertoo Pyhärannan vesi- ja viemärilaitoksenhoitaja Jyrki Nurmi.



Alueella on vanhoja soramonttuja. Montuilla on aikoinaan ollut sallittu motocross-rata, mutta se on poistettu käytöstä vuosikymmeniä sitten. Pohjavesi on Nurmen mukaan vain pari metriä monttujen alapuolella.

– Öljy- tai bensiinivahinko voisi sulkea vedenottamon, Nurmi sanoo.

Seudulla on myös maastoajolle sallittua aluetta. Varastohallin omistava yritys on antanut luvan ajaa maillaan. Maanomistajia on kuitenkin paljon ja metsäpalstat ovat pieniä, joten moottoripyöräilijän pitäisi olla tarkkana, kenen mailla ajaa.