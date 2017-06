Munia ja tipuja näkyvissä Laitilassa - kuorma-autot turvaavat kävijät

Moni tulee munamarkkinoille tapaamaan tuttuja, tietävät järjestäjät. Kuva viime vuodelta: Juha Sinisalo

Laitilan munamarkkinoita vietetään viikon päästä pääosin vanhalla hyväksi havaitulla kaavalla, josta eniten poikkeavat turvallisuusjärjestelyt.

– Laitamme raskaat ajoneuvot neljälle väylälle ainakin ydinohjelman ajaksi, jolloin ihmisiä on alueella eniten, kertoo työvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Simola.



Markkinavalmistelut ovat menneet hyvin ja myyntipaikat käyneet perinteisen jouhevasti kaupaksi.

- Koska Kieku on toista vuotta mukana, yleisö näkee aiempaa enemmän kananmunia ja tipuja.



Jukka Alkio Laitilan munamarkkinat ry:n puheenjohtajana avaa munamarkkinat ensi viikon lauantaina kello 13.

– Avauskeskustelun käyn kahden kansanedustajan kanssa, kun Kristiina Salonen (sd.) ja Kike Elomaa (ps.) tulevat kanssani keskustelemaan, sotkeeko sote munamarkkinat.

Pääsymaksulliset romutori ja karjuteltta ovat auki jo perjantaina, mutta muuten ohjelma starttaa lauantaina.

Neljältä on maksuton Markku Aro -show ja Vuoden kukko kuoriutuu puoli kahdeksan tienoilla.



Sunnuntaina on perheiden päivä, kun muumit esiintyvät torilla kahdesti. Lisäksi on tarjolla pariakrobatiaa, taikurin esitys sekä kesäistä jazzia.

Markkinatori aukeaa lauantaina kello 8 ja sunnuntaina kello 11.