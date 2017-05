Muumi-kirjailija Tove Janssonille ehdotetaan liputuspäivää

Tove Jansson loi Muumi-hahmot.

Vihreiden ja Rkp:n eduskuntaryhmät ovat jättäneet sisäasiainministeriölle aloitteen uudeksi kansalliseksi liputuspäiväksi. Liputuspäivää esitetään Tove Janssonin kunniaksi hänen syntymäpäivänään elokuun yhdeksäntenä.

Tove Jansson oli poikkeuksellisen pitkän uran tehnyt ja kansainvälisesti tunnettu suomenruotsalainen taiteen moniosaaja. Hänet muistetaan niin kuvataiteilijana, kirjailijana, kuvittajana kuin käsikirjoittajana.

Tove Jansson on kautta aikain käännetyin suomalaiskirjailija.



Hänen teoksiaan on käännetty yli 50 kielelle. Vaikka Tove Jansson on parhaiten tunnettu muumihahmojen luojana, hän piti kuvataidetta pääammattinaan.



1940-luvulta lähtien työskennelleen taiteilijan teoksia on esillä useissa merkittävissä kohteissa ympäri Suomea. Maalauksia on niin Helsingin kaupungintalolla, lastensairaalassa, päiväkodeissa kuin Teuvan kirkon alttaritauluna.