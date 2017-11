HKScanin tuotantojohtaja Laiho lähtee - Lakarin käynnistyskustannukset pari miljoonaa euroa

Aki Laiho siirtyy pois HKScanista.

Muutokset HKScanin johtoryhmässä jatkuvat. Tuotannosta vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty diplomi-insinööri Sami Sivuranta. Hän aloittaa viimeistään tammikuussa.

HKScanin teollisista toiminnoista vastannut raumalaislähtöinen Aki Laiho siirtyy pois yhtiön palveluksesta.

- Operatiivisen toiminnan kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen ovat keskeiset osa-alueet uuden strategiamme toimeenpanossa. Toivotan Sami Sivurannan lämpimästi tervetulleeksi vastaamaan strategiamme kannalta keskeisestä kokonaisuudesta, sanoo toimitusjohtaja Jari Latvanen tiedotteessa.

Johtoryhmään nostetaan myös alkutuotannosta ja eläinhankinnasta vastaava johtaja Pia Nybäck.

- Alkutuotannon ja eläinhankinnan rooli on keskeinen Farm to Fork -strategiamme toteuttamisessa, toteaa Latvanen.

Sivuranta on viimeksi toiminut Consolis-konsernin Suomen liiketoimintojen kehitysjohtajana, johtoryhmän jäsenenä ja tytäryhtiön toimitusjohtajana.

Lakarin käynnistys maksaa pari miljoonaa euroa

HKScanin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1,33 miljardia euroa.Tulos painui 18 miljoonaa euroa tappiolle.

- Kolmannen neljänneksen tulos oli selvä pettymys. HKScan on yhtiönä käännevaiheessa ja Rauman siipikarjayksikön käynnistysvaihe on ollut ennakoitua haasteellisempi. Noin kahden miljoonan euron käynnistyskustannukset rasittivat tulosta ja lisäksi siipikarjanlihan toimituskyvyssämme on ollut tilapäisiä ongelmia. Arvioimme käynnistysvaiheen vaikuttavan suorituskykyymme vielä myös vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Kaiken kaikkiaan Rauman yksikkö parantaa kuitenkin merkittävästi tehokkuuttamme ja kilpailukykyämme, ja mahdollistaa uusien konseptien lanseeraamisen vuonna 2018, toteaa toimitusjohtaja Latvanen osavuosikatsauksessa.