Myllyn kohdalla jyrsitään Turussa

Tänään illalla 7.6. kello 20.00 jälkeen alkaa päällysteen jyrsintätyöt Turun kehätiellä (kt 40) kauppakeskus Myllyn kohdalla.



Päällystystyöt samalla kohdalla aloitetaan ensi viikon maanantaina 12.6 kello 18.00 jälkeen.

Tie on päällystettävällä osuudella nelikaistainen ja työn aikana toinen kaista on koko ajan liikenteen käytössä.



Työmaan kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta.



Työn yhteydessä eritasoliittymien ramppeja joudutaan ajoittain sulkemaan. Tällä kohteella liikennemäärät ovat päiväaikaan niin suuret, että liikennehaittojen minimoimiseksi työ tehdään yötyönä kello 18.00–06.00.



Päällystystyö kestää noin viikon.



Yötyöstä huolimatta tielläliikkujien on kuitenkin syytä varautua liikenteen hidastumiseen tietyömaan läheisyydessä ja liikenteen hetkelliseen pysäyttämiseen.