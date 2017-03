Myllyssä aloittaa neljä uutta liikettä kevään aikana

Kauppakeskus Myllyn liikevalikoima Raisiossa kasvaa, kun maaliskuussa uusina liikkeinä toimintansa aloittavat Friitala ja Mr. Big.

Nahkavaatteisiin erikoistunut Friitala avaa myymälänsä maaliskuun puolessavälissä ja kotimainen, isojen ja pitkien miesten vaateliike Mr. Big viettää avajaisiaan 9. maaliskuuta, kauppakeskusyritys tiedottaa.

Kenkä- ja laukkuliike Zio avaa ensimmäisen pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivan myymälän Myllyyn huhtikuussa.

FOREX Bank avaa valuutannostoautomaatteja sisältävän pisteensä Myllyn länsipäähän toukokuun aikana. Alkuun valuutta-automaateista on saatavilla Yhdysvaltojen dollareita, Englannin puntia, Ruotsin kruunuja ja Thaimaan bahteja.

Myllyn länsiosaan on avattu perhehuone, joka on suunniteltu erityisesti vauvaperheille. Länsiosasta löytyy myös Olohuone-lounge sekä pingishuone, joka on asiakkaiden vapaassa käytössä. Pelivälineet saa lainata kahden euron panttia vastaan Haltin myymälästä.