Neuvokas perhe -ohjaus laajenee koko Satakuntaan

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Sydänliiton kehittämälle Neuvokas perhe -toimintamallille valtionavustuksen. Tavoitteena on, että vuoden 2018 loppuun mennessä malli on käytössä jokaisessa Suomen neuvolassa ja alakoulun terveydenhuollossa.

Satakunnassa Neuvokas perhe -koulutuksia on järjestetty muutamia, ja menetelmä on toistaiseksi ollut käytössä vain Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä ja Eurassa.

Satasote tiedottaa, että nyt koko maakunnan terveydenhoitajien liikunta- ja ravitsemusohjauksen osaamista voidaan tukea kouluttamalla loputkin kunnat menetelmän käyttöön.

Satakuntaan on saatu myös lisäresurssi koulutusten koordinointiin ja alueellisen yhteistyön rakentamiseen.

Toiminnanjohtaja Susanna Lehtimäki Satakunnan Sydänpiiristä toimii hankkeen osa-aikaisena koordinaattorina.