Norovirus iski Rauman aluesairaalaan

Norovirusepidemia alkoi levitä Rauman aluesairaalassa viikonlopun aikana. Arkistokuva: Pekka Lehmuskallio

Rauman aluesairaalan kahdella osastolla on norovirusepidemia. Ärhäkkään vatsatautiin on sairastunut parisenkymmentä potilasta. Myös hoitojaista huomattavan paljon on sairastunut tautiin. Lisäksi osastoilla on useita taudille altistuneita, oireettomia potilaita.

– Epidemia lähti leviämään viikonlopun aikana. Suurin osa sairastuneista on ikäihmisiä. Osa potilasta on tullut hoitoon juurikin vatsataudin vuoksi. Silloin tauti voi helposti lähteä leviämään myös osaston muihin potilaisiin, selvittää osastotoiminnan ylilääkäri Katrimari Salmela.



Epidemian vaivaamille osastoille otetaan seuraavien viikkojen aikana vain uusia vatsatautipotilaista. Muut potilaat ohjataan kahdelle puhtaalle osastolle.

Vatsataudista kärsiville osastoille tuli maanantaina myös vierailukielto.