NouHätä! kampanja rikkoo ennätyksiä myös Satakunnassa

NouHätä!-pelastustaitokampanjaan osallistuu tänä vuonna 507 yläkoulua, joka on jälleen uusi ennätys. Pelastustaitokampanja on rikkonut osallistumisennätyksiä vuosi toisensa jälkeen. Aluekilpailuissa keskiviikkona 5.4. ratkaistaan, ketkä ovat vuoden 2017 NouHätä!-finalisteja.

Kampanjaan voi osallistua, vaikka ei haluaisi mukaan kilpailuun. Satakunnasta kampanjaan on ilmoittautunut 25 koulua, joista 17 kilpailee. Koulujen parhaat joukkueet ottavat keskiviikkona mittaa toisistaan Porissa Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella.

- 25 on ihan hyvä määrä, kun alueella on 39 koulua. Tavoite on tietysti, että osallistumisprosentti olisi 100, mutta olemme tyytyväisiä, että osallistujia on tullut joka vuosi lisää,Satakunnan pelastuslaitoksen valistusmestari Mirva Torvinen sanoo.

Raumalta NouHätä! -kilpailuun osallistuvat Hj. Nortamon peruskoulu, Raumanmeren koulu, Normaalikoulu ja Nanun koulu. Lisäksi Satakunnasta kisoihin lähtevät muun muassa Säkylän, Kiukaisten, Euran ja Eurajoen yhteiskoulut.

Kampanjan tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä kaikki kahdeksasluokkalaiset saavat peruskoulun opetussuunnitelmaan kuuluvaa turvallisuusopetusta onnettomuuksien ehkäisystä ja toiminnasta vaaratilanteessa.