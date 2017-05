Nuori ja mökinomistaja esiintyvät harvoin samassa lauseessa

Mökkirauha on nuorellekin sukupolvelle tärkeää. Se, omistaako mökin ei ole. Kuva: Kaija Ulmanen

Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan Suomen noin puolesta miljoonasta vapaa-ajan asunnon omistajasta vain seitsemän prosenttia on alle 40-vuotiaita.



Sama tilasto kertoo myös, että vapaa-ajan asuntojen omistajien keski-ikä on 62 vuotta.



Tilastokeskuksen yliaktuaari Arja Tiihonen arvelee syiden nuoremman polven omistamattomuuteen olevan arkisia ja käytännönläheisiä.



-Yleinen maailman muuttuminen niin, että noin 40-vuotiailla on usein vielä varsinaisesta asunnostakin velkaa jäljellä.