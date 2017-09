Nuorisotakuutalo leviää Raumalta muualle Suomeen

Valo-valmennusyhdistys avaa nuorisotakuutalon Helsinkiin syksyllä.

Luvassa on avoimen olohuoneen lisäksi esimerkiksi avointa vapaa-ajantoimintaa, opastusta asumisen ja talouden kysymyksissä sekä tukea päihde- ja mielenterveyskysymyksissä, sopivan koulutuspolun löytämisessä ja siirtymisessä kohti avoimia työmarkkinoita.

Taustalla ovat yhdistyksen Rauman ja Tampereen kokemukset toiminnasta.

Nuorisotakuutalo-konsepti lanseerattiin Raumalla, kun havahduttiin niin sanottujen Neet-nuorten tilanteeseen (Not in Employment, Education or Training). Vapaasti suomennettuna kyseessä on nuori, joka ei ole töissä, opiskele eikä urheile ammattimaisesti.

Rauman nuorisotakuutalo kokoaa yhteen järjestöt, julkisen sektorin toimijat ja esimerkiksi paikallisen pankin.

Myös sittemmin nuorten palveluohjausta järjestämään perustettu ohjaamo työskentelee Raumalla osana nuorisotakuutaloa.

– Nuorisotakuutalon missio on tarjota kokonaisvaltaista tukea nuoren elämään heti. Tähän tavoitteeseen haluamme vastata koko Suomessa, kertoo Rauman seudun katulähetyksen toiminnanjohtaja Janne Rantala tiedotteessa.

Valo-valmennusyhdistys on neljän alueellisen yleishyödyllisen kansalaisjärjestön vuonna 2016 perustama valtakunnallinen yhdistys. Silta-valmennusyhdistys, Rauman seudun katulähetys, Sastamalan seudun mielenterveysseura ja Porin Sininauha halusivat tuoda yhteen osaamisensa.