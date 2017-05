Nybergin puistossa ilkivallan aiheuttama maastopalo

Nybergin puistossa paloi maapohjaa tänään torstaina noin kello 18.16 aikaan. Palon aiheutti ilotulitteilla pelanneet nuoret. Palokunta sai tilanteen haltuun nopeasti kastelemalla aluetta.

Paloesimies Mikko Puolitaival haluaa antaa asiasta vakavan varoituksen.

- Koskaan ei saisi tällaista tehdä, mutta erityisesti juuri nyt se on vaarallista, kun maasto on niin kuivaa ja herkkää syttymään. Sen takia maakunnassa on suhteellisen paljon maastopaloja.

Silminnäkijöiden mukaan nuoret juoksivat karkuun ennen palokunnan ja poliisin saapumista. Poliisi sai kuitenkin tuntomerkkejä tekijöistä. Tämä tapaus ei ollut ainoa laatuaan, vaan puistossa on nähty ennenkin nuoria leikkimässä tulella.

- Todella hölmöä leikkiä tuollainen. Kehottaisin myös vanhempia katsomaan lasten perään ja muistuttamaan heitä siitä, miten nopeasti tuli leviää koko kukkulalle, jos tällaiseen leikkiin ryhtyy, Puolitaival huomauttaa.