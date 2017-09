OAJ ja opettajia parhaillaan Rauman torilla - kuuntele, kysy ja tenttaa

Opetusalan ammattijärjestö OAJ hakee parhaillaan Rauman torilla vastauksia, miten Rauman koulutus pidetään laadukkaana sekä millaisina koulut ja opettajat näyttäytyvät paikallisille. Kyseessä on kuuden paikkakunnan On the Road -kiertueen startti.

Järjestöä ajaa koulutuksen kentälle huoli varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tulevaisuudesta.

– Maamme koulutuksen kehityssuunta on huolestuttava. Oppimistulokset ovat heikenneet, ja erot parhaiten ja heikoiten pärjäävien välillä ovat suurentuneet, puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

OAJ vaatii kansallista perusopetuksen pelastusohjelmaa, joka pysäyttäisi eriytymiskehityksen.

Raumalla koulu- ja varhaiskasvatuspalvelujen päättäjiä tenttaa juontaja Lauri Salovaara. Paikalla on lisäksi paikallisia opettajia, jotka toivovat palautetta kouluasioista kuntalaisilta. Torilla nähdään myös oppilasesityksiä.

OAJ:n edustajat tapaavat tänään myös Rauman kaupungin johtoa. Toimintapäivä päättyy opettajien iltaan, johon on tulossa yli sata osallistujaa.